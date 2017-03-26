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Группа E. Казахстан в меньшинстве уступил Армении

В составе армян отличились Мхитарян и Озбилиз

  • 26.03.2017 20:58
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Отбор на ЧМ-2018. Группа E

Армения – Казахстан – 2:0
Голы: 1:0 – 73 Мхитарян, 2:0 – 75 Озбилиз.

Армения – Бегларян, Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян, Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян (Барсегян, 5), Саркисов (Озбилиз, 70), Пиццелли (Манучарян, 65).
Казахстан – Лория, Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков, Нургалиев, Куат (Дмитренко, 82), Тагыберген, Исламхан (Байжанов, 87), Нусербаев, Тунгышбаев (Мужиков, 79).
Предупреждения: Бейсебеков (18), Малый (19), Саркисов (28), Ароян (48), Тагыберген (54), Озбилиз (77).
Удаление: Малый (64).

Источник — Sport.ua

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