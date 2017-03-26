Группа C. Германия разгромила Азербайджан, Чехия – Сан-Марино

Отбор на ЧМ-2018. Группа C
Сан-Марино – Чехия – 0:6
Голы: 0:1 – 17 Барак, 0:2 – 19 Дарида, 0:3 – 24 Барак, 0:4 – 26 Гебре Селассие, 0:5 – 43 Крменчик, 0:6 – 77, пенальти Дарида.
Сан-Марино – Симончини, Дзафферани, Червеллини (Battistini, 90), Витайоли, Палацци, Чезарини, Доменикони, Симончини, Стефанелли (Мацца, 84), Витайоли, Ринальди (Томассини, 62).
Чехия – Вацлик, Гебре Селассие, Сивок, Брабец, Новак, Янкто (Змргал, 67), Дочкал, Дарида, Барак (Горшава, 75), Крейчи, Крменчик (Шкода, 68).
Предупреждения: Витайоли (44), Палацци (71), Симончини (76), Мацца (89).
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Азербайджан – Германия – 1:4
Голы: 0:1 – 19 Шюррле, 1:1 – 31 Назаров, 1:2 – 36 Мюллер, 1:3 – 45 Гомес, 1:4 – 81 Шюррле.
Азербайджан: Агаев – Пасаев, Б. Гусейнов, Садыков, Мирзабеков – Гараев, Амиргулиев (Паскуаль, 87), Исмаилов, Д. Гусейнов, Назаров – Шейдаев (Йилмаз, 67)
Германия: Лено – Киммих, Хеведес, Хуммельс, Хектор – Хедира, Кроос (Руди, 89), Шюррле, Мюллер, Дракслер (Сане, 84) – Гомес (Озил, 61)
Предупреждения: Хедира, 12
Источник — Sport.ua
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