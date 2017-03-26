Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа C. Германия разгромила Азербайджан, Чехия – Сан-Марино

Немцы пропустили первый гол в текущем отборе

  • 26.03.2017 21:08
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
usmnt.com
© usmnt.com

Отбор на ЧМ-2018. Группа C

Сан-Марино – Чехия – 0:6
Голы: 0:1 – 17 Барак, 0:2 – 19 Дарида, 0:3 – 24 Барак, 0:4 – 26 Гебре Селассие, 0:5 – 43 Крменчик, 0:6 – 77, пенальти Дарида.

Сан-Марино – Симончини, Дзафферани, Червеллини (Battistini, 90), Витайоли, Палацци, Чезарини, Доменикони, Симончини, Стефанелли (Мацца, 84), Витайоли, Ринальди (Томассини, 62).
Чехия – Вацлик, Гебре Селассие, Сивок, Брабец, Новак, Янкто (Змргал, 67), Дочкал, Дарида, Барак (Горшава, 75), Крейчи, Крменчик (Шкода, 68).
Предупреждения: Витайоли (44), Палацци (71), Симончини (76), Мацца (89).
_____________________________________________________________________________________________________________

Азербайджан – Германия – 1:4
Голы: 0:1 – 19 Шюррле, 1:1 – 31 Назаров, 1:2 – 36 Мюллер, 1:3 – 45 Гомес, 1:4 – 81 Шюррле.

Азербайджан: Агаев – Пасаев, Б. Гусейнов, Садыков, Мирзабеков – Гараев, Амиргулиев (Паскуаль, 87), Исмаилов, Д. Гусейнов, Назаров – Шейдаев (Йилмаз, 67)
Германия: Лено – Киммих, Хеведес, Хуммельс, Хектор – Хедира, Кроос (Руди, 89), Шюррле, Мюллер, Дракслер (Сане, 84) – Гомес (Озил, 61)
Предупреждения: Хедира, 12

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.