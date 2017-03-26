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Артем ФИЛИМОНОВ: «Поле было одинаковым для обеих команд»

Полузащитник «Карпат» – о матче с «Олимпиком»

  • 26.03.2017 20:22
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ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Півзахисник «Карпат» Артем Філімонов розповів про зустріч з «Олімпіком» (0:0).

«В Черкаси ми приїхали лише за перемогою. Однак якість поля внесла свої корективи у малюнок гри. Разом з тим, можу сказати, що воно було однаковим для обох команд. Принаймні ту гру, яку ми намагаємося демонструвати, непросто показувати на такому газоні. Комбінаційного футболу не було, але ми неодноразово класно виходили з оборони в атаку і свої нагоди створювали. Просто не вистачило кінцівки.

Загалом результат можна занести собі в актив, оскільки грали проти команди з верхньої частини турнірної таблиці. Також дякую нашим фанатам за підтримку. Щодо черкащан, то їхні симпатії, мабуть, розділилися»,- сказав Філімонов.

Источник — ФК Карпаты

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