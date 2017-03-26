Артем ФИЛИМОНОВ: «Поле было одинаковым для обеих команд»

Півзахисник «Карпат» Артем Філімонов розповів про зустріч з «Олімпіком» (0:0).
«В Черкаси ми приїхали лише за перемогою. Однак якість поля внесла свої корективи у малюнок гри. Разом з тим, можу сказати, що воно було однаковим для обох команд. Принаймні ту гру, яку ми намагаємося демонструвати, непросто показувати на такому газоні. Комбінаційного футболу не було, але ми неодноразово класно виходили з оборони в атаку і свої нагоди створювали. Просто не вистачило кінцівки.
Загалом результат можна занести собі в актив, оскільки грали проти команди з верхньої частини турнірної таблиці. Також дякую нашим фанатам за підтримку. Щодо черкащан, то їхні симпатії, мабуть, розділилися»,- сказав Філімонов.
Источник — ФК Карпаты
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