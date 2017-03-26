ОЛЕЙНИК: «Долго ждал, когда вновь смогу надеть футболку Дармштадта»

Украинский легионер «Дармштадта» Денис Олейник рассказал о возвращении на поле в товарищеском матче против «Гинсхайма» после тяжелой травмы колена.

- Травма больше не напоминает о себе. Разумеется, нагрузка теперь очень большая – работа с мячом, занятия с командой... Но я рад, что вернулся на поле. Я уже говорил, что не предполагал такого длительного лечения – восстановление заняло больше времени, чем я ожидал. Но тем радостнее снова встретиться с товарищами на поле. Теперь я хочу как можно быстрее набрать форму, чтобы помочь команде.

Я долго ждал, когда вновь смогу надеть футболку «Дармштадта». Было здорово снова сыграть, это еще один шаг вперед для меня. Контрольный матч помог мне – не только в смысле физических кондиций, но и психологически. Я вернулся в прежний ритм, опять был в игре.

- И даже вписал свою фамилию на табло!

- Я всегда стремлюсь забивать голы (смеется). Я перед каждой игрой об этом думаю. Кроме того, моя позиция на поле вполне подходит для завершения атак. Конечно, это была всего лишь товарищеская игра против команды из низшей лиги, но какая разница? Я радуюсь каждому матчу – неважно, в бундеслиге или против маленького клуба.