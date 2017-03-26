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Все решил Калинич: Украина на Максимире уступает Хорватии 20:14 — Анатолій Семенов Везение в стыковых ??? Да я скорее поверю , что сборная выйдет с 1-го места , чем везение в стык...

Безголевая серия Коноплянки в сборной Украины достигла 1194 минут 20:08 — digital_summer Стастика супер. Ответ тем, кто говорил, что без практики в клубах он сможет неплохо сыграть проти...