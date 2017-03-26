Безголевая серия Коноплянки в сборной Украины достигла 1194 минут

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в который раз не смог отличится в составе сборной Украины.
Матч против Хорватии стал 13 подряд официальным поединком, в котором 27-летний хавбек не забивал голов.
Последний раз Коноплянка забивал в «сине-желтой» футболке в матче отбора к Евро-2016 против Беларуси.
Источник — zbirna.com
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