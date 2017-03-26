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Безголевая серия Коноплянки в сборной Украины достигла 1194 минут

Последний раз хавбек «Шальке» забивал в ворота Беларуси в 2015 году

  • 26.03.2017 19:50
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  • 1 комментария
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ФФУ. Евгений Коноплянка
© ФФУ. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в который раз не смог отличится в составе сборной Украины.

Матч против Хорватии стал 13 подряд официальным поединком, в котором 27-летний хавбек не забивал голов.

Последний раз Коноплянка забивал в «сине-желтой» футболке в матче отбора к Евро-2016 против Беларуси.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    digital_summer
    online
      digital_summer, 26.03.2017 20:08
    0
    Стастика супер. Ответ тем, кто говорил, что без практики в клубах он сможет неплохо сыграть против хорватов. Самое печальное для него, что не проявив себя после незаслуженного вызова в сборную, Женя еще больше усугубляет отношение к нему клубных тренеров Шальке. Они-то его сборные заслуги по-любому мониторят.
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