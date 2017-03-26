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КРАВЕЦ: «Иностранец не будет переживать за сборную так, как украинец»

Нападающий «Гранады» – о возможной натурализации для национальной команды

  • 26.03.2017 19:26
  • 474 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФФУ. Артем Кравец
© ФФУ. Артем Кравец

Нападающий «Гранады» и сборной Украины Артем Кравец ответил на вопрос о возможной натурализации легионеров.

«Мое отношение к данной теме скорее негативное. Ни один иностранец никогда не будет переживать за сборную и за саму Украину так, как будет переживать украинец. Даже если в команду придет иностранец, который будет на голову сильнее остальных игроков, он никогда не покажет полную отдачу на поле и не выдаст эмоций в нужный момент.

Я считаю, что каждый должен играть за свою страну и переживать за свою страну: как за людей, так и за футбол», - сказал Кравец.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    naumi108
      naumi108, 26.03.2017 19:28
    +5
    да не особо то и видно, как переживают наши коренные козаки))
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    Kanol
      Kanol, 26.03.2017 19:37
    -1
    naumi108, 26.03.2017 19:28
    да не особо то и видно, как переживают наши коренные козаки))
    Поддерживаю
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    oscarneon
      oscarneon, 26.03.2017 19:41
    +1
    иностранец хоть как то будет переживать . и на нем будет спрос. Вы не прикосновенные. Девич тому подтверждение
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 19:43
    -3
    Реально шось не виднл шоб хтось переживав з наших за результат... Тай, яка різниця чи грає якийсь бразилець в команді чи парєнь с Данбаса Ракіцький... Йому то точно пофіг на той прапор і Україну....
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 19:46
    -3
    Неправий Кравець! Думаю якийсь іностранець більше переживатиме за результат ніж той же Ракіцькай!
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    dinozavr1001
    online
      dinozavr1001, 26.03.2017 19:50
    -1
    LembergWestUkraine, 26.03.2017 19:46
    Неправий Кравець! Думаю якийсь іностранець більше переживатиме за результат ніж той же Ракіцькай!
    Ну ты и больное на голову, что то без Ракицкого и атаку начать никто не смог
    Вопрос к спорт юа, почему не баните этого больного троля?
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 19:54
    -1
    dinozavr1001, 26.03.2017 19:50
    LembergWestUkraine, 26.03.2017 19:46
    Неправий Кравець! Думаю якийсь іностранець більше переживатиме за результат ніж той же Ракіцькай!

    Ну ты и больное на голову, что то без Ракицкого и атаку начать никто не смогВопрос к спорт юа, почему не баните этого больного троля?
    Ашо я не правду сказав?! За шо бан?!
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    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 26.03.2017 20:09
    0
    Досить наступати на одні і тіж самі граблі без натуралізації не обійтися .
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    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 26.03.2017 20:13
    0
    гра Динамо-Шахтар тому приклад,недолуга селекція в Динамо і "сліпий "Суркіс та селекція і гра Шахтаря навіть при відсутності власних вболівальників та трибун ,результат є
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