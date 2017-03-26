Нападающий «Гранады» и сборной Украины Артем Кравец ответил на вопрос о возможной натурализации легионеров.
«Мое отношение к данной теме скорее негативное. Ни один иностранец никогда не будет переживать за сборную и за саму Украину так, как будет переживать украинец. Даже если в команду придет иностранец, который будет на голову сильнее остальных игроков, он никогда не покажет полную отдачу на поле и не выдаст эмоций в нужный момент.
Я считаю, что каждый должен играть за свою страну и переживать за свою страну: как за людей, так и за футбол», - сказал Кравец.
Источник — #FootballHub
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Вопрос к спорт юа, почему не баните этого больного троля?
Неправий Кравець! Думаю якийсь іностранець більше переживатиме за результат ніж той же Ракіцькай!
Ну ты и больное на голову, что то без Ракицкого и атаку начать никто не смогВопрос к спорт юа, почему не баните этого больного троля?
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