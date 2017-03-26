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Клюйверт стал жертвой шантажа из-за миллионного долга на ставках

Также экс-футболист национальной сборной Нидерландов подозревается организации договорных матчей

  • 26.03.2017 18:51
  • 1183 просмотров
  • 2 комментария
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goal.com. Патрик Клюйверт
© goal.com. Патрик Клюйверт

Бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Патрик Клюйверт стал жертвой шантажа из-за долга на ставках.

Клюйверт в 2011–2012 годах делал ставки на крупные суммы на футбольные матчи и в итоге задолжал некоему преступному синдикату более миллиона евро. Группа преступников на протяжении нескольких лет шантажирует Клюйверта из-за долгов.

Клюйверт частично погасил долг. Также сообщается, что Клюйверт, будучи тренером «Твенте», делал ставки на матчи команды, но пока нет доказательств его причастности к организации договорных матчей. Как утверждает адвокат Клюйверта Герард Спонг, экс-футболист «никак не причастен к криминальным делам с манипуляцией результатами матчей» и является «лишь жертвой».

В числе достижений Клюйверта за время его игровой карьеры три титула чемпиона Нидерландов, победа в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, две бронзовые медали чемпионатов Европы. В июле 2016 года 40-летний голландец был назначен спортивным директором французского «Пари Сен-Жермен».

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 26.03.2017 19:10
    +5
    на проход ПСЖ поставил после первого матча ЛЧ с Барсой
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 26.03.2017 20:14
    0
    Голландец с детским лицом. Вот тебе и детское лицо)))
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