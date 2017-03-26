Клюйверт стал жертвой шантажа из-за миллионного долга на ставках

Бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Патрик Клюйверт стал жертвой шантажа из-за долга на ставках.



Клюйверт в 2011–2012 годах делал ставки на крупные суммы на футбольные матчи и в итоге задолжал некоему преступному синдикату более миллиона евро. Группа преступников на протяжении нескольких лет шантажирует Клюйверта из-за долгов.



Клюйверт частично погасил долг. Также сообщается, что Клюйверт, будучи тренером «Твенте», делал ставки на матчи команды, но пока нет доказательств его причастности к организации договорных матчей. Как утверждает адвокат Клюйверта Герард Спонг, экс-футболист «никак не причастен к криминальным делам с манипуляцией результатами матчей» и является «лишь жертвой».



В числе достижений Клюйверта за время его игровой карьеры три титула чемпиона Нидерландов, победа в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, две бронзовые медали чемпионатов Европы. В июле 2016 года 40-летний голландец был назначен спортивным директором французского «Пари Сен-Жермен».