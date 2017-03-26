Тосно Милевского проиграл команде Юрия Калитвинцева

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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Как можно допускать матчи на таких стадионах?» 18:32 — LembergWestUkraine Ну так ти шо, шоб ФФУ пішло проти своїх головних спонсорів з чиєї руки годуються?! Технар з... 18:26 — Bandera.Lviv ФФУ вважає, що вони даунецькі, що вони усіх годують та що їм усі винні, бо в іншому випадку мав б... 18:17 — LembergWestUkraine ФФУ....... ФФУ думає, як то ше наказати Карпати за позов у Франківський суд м. Львова..... *ROF...