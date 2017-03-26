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Тосно Милевского проиграл команде Юрия Калитвинцева

Украинский футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте

  • 26.03.2017 18:32
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Матч 28-го тура российской ФНЛ между «Тосно» и московским «Динамо» завершился победой подопечных Юрия Калитвинцева.

В составе «Тосно» с первых минут вышел Артем Милевский. К сожалению, результативными действиями украинский легионер не отметился и был заменен в середине второго тайма. Победу гостям принес дубль Кирилла Панченко.

ФНЛ 2016/17, 28 тур

«Тосно» – «Динамо М» – 1:2
Голы: 1:0 Палиенко (35), 1:1 Панченко (66), 1:2 Панченко (69)

«Тосно»: Нигматуллин, Мухаметшин, Заболотный, Кашчелан, Гарбуз (Сухарев, 81), Буйволов, Дугалич, Абазов, Богаев (Киреенко, 37), Милевский (Чиркин 67), Палиенко (Галиулин, 70)
Главный тренер: Дмитрий Парфенов

«Динамо М»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Белоруков, Калугин, Соснин, Зотов (Кузьмин 90+3), Катрич, Темников, Панченко, Луценко (Погребняк, 78)
Главный тренер: Юрий Калитвинцев

Источник — ФК Динамо Москва

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