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Алессандро КОСТАКУРТА: «Неймар сейчас лучше Месси и Роналду»

Экс-защитник «Милана» – о лучших игроках современности

  • 26.03.2017 18:18
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Spazio Napoli. Алессандро Костакурта
© Spazio Napoli. Алессандро Костакурта

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта сравнил лучших футболистов современности.

«Как личность Неймар очень похож на Роналду. Он также активен в соцсетях, но у него нет тех качеств, которые есть у Криштиану. Однако, думаю, к концу карьеры они забьют приблизительно одинаковое количество голов.

Если мы взглянем на выступления Неймара и сравним их с выступлениями Месси и Роналду, то поймем, что Неймар на данный момент лучше»,  –  сказал Костакурта.

Источник — Sky Sport Italia

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