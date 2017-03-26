Алессандро КОСТАКУРТА: «Неймар сейчас лучше Месси и Роналду»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта сравнил лучших футболистов современности.

«Как личность Неймар очень похож на Роналду. Он также активен в соцсетях, но у него нет тех качеств, которые есть у Криштиану. Однако, думаю, к концу карьеры они забьют приблизительно одинаковое количество голов.

Если мы взглянем на выступления Неймара и сравним их с выступлениями Месси и Роналду, то поймем, что Неймар на данный момент лучше», – сказал Костакурта.