Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Как можно допускать матчи на таких стадионах?»

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев поделился эмоциями от нулевой ничьи с «Олимпиком».

«Сложно сказать, какая команда сегодня наиграла на победу, а какая на ничью. Как можно допускать матчи на таких стадионах?

Я понимаю, что этот матч никому не нужен, но вы просто посмотрите на этот газон. Люди пришли посмотреть на футбол, а в итоге наблюдали, как обе команды мучились с газоном», – сказал Дитятьев.