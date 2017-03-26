Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Как можно допускать матчи на таких стадионах?»

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев поделился эмоциями от нулевой ничьи с «Олимпиком».
«Сложно сказать, какая команда сегодня наиграла на победу, а какая на ничью. Как можно допускать матчи на таких стадионах?
Я понимаю, что этот матч никому не нужен, но вы просто посмотрите на этот газон. Люди пришли посмотреть на футбол, а в итоге наблюдали, как обе команды мучились с газоном», – сказал Дитятьев.
Источник — ТК Футбол
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