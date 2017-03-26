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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Как можно допускать матчи на таких стадионах?»

Игрок «Карпат» - о поединке против «Олимпика»

  • 26.03.2017 17:44
  • 905 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев поделился эмоциями от нулевой ничьи с «Олимпиком».

«Сложно сказать, какая команда сегодня наиграла на победу, а какая на ничью. Как можно допускать матчи на таких стадионах?

Я понимаю, что этот матч никому не нужен, но вы просто посмотрите на этот газон. Люди пришли посмотреть на футбол, а в итоге наблюдали, как обе команды мучились с газоном», – сказал Дитятьев.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Владимир Крупич
      Владимир Крупич, 26.03.2017 18:05
    +3
    ФФУ, где?
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 18:15
    0
    Олексій, то Карпатам не можна на таких полях приймати гостів, а "пріблєжонним" всьо можна...
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 18:17
    0
    Владимир Крупич, 26.03.2017 18:05
    ФФУ, где?
    ФФУ....... ФФУ думає, як то ше наказати Карпати за позов у Франківський суд м. Львова.....
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 26.03.2017 18:26
    0
    ФФУ вважає, що вони даунецькі, що вони усіх годують та що їм усі винні, бо в іншому випадку мав бути ТЕХНАР
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 26.03.2017 18:32
    0
    PatriotUA, 26.03.2017 18:26
    ФФУ вважає, що вони даунецькі, що вони усіх годують та що їм усі винні, бо в іншому випадку мав бути ТЕХНАР
    Ну так ти шо, шоб ФФУ пішло проти своїх головних спонсорів з чиєї руки годуються?! Технар захотів! То шо Карпати - Волинь грали, шоб обом по технарю зразу влупити?!
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