Украинский легионер «Стандарда» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от жизни в Бельгии, а также рассказал о лучшем украинском футболисте, играющем за рубежом.

«Первое время в Европе было очень тяжело. Дома я привык, что все постоянно находится в движении, а туда приезжаешь – спокойствие. Немного привык только спустя месяц.

Сильнейший украинский легионер? Сейчас Малиновский. Он постоянно играет, забивает, является одним из лидеров команды. В Бельгии говорят, что он быстро принимает решения, и очень хвалят за это», - сказал Лучкевич.