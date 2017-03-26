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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Малиновского очень хвалят в Бельгии»

Украинский футболист «Стандарда» – о жизни в Европе

  • 26.03.2017 17:29
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ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

Украинский легионер «Стандарда» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от жизни в Бельгии, а также рассказал о лучшем украинском футболисте, играющем за рубежом.

«Первое время в Европе было очень тяжело. Дома я привык, что все постоянно находится в движении, а туда приезжаешь – спокойствие. Немного привык только спустя месяц.

Сильнейший украинский легионер? Сейчас Малиновский. Он постоянно играет, забивает, является одним из лидеров команды. В Бельгии говорят, что он быстро принимает решения, и очень хвалят за это»,  - сказал Лучкевич.

Источник — #FootballHub

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