Василий Кравец впервые попал в заявку Луго на матч чемпионата

Бывший защитник «Карпат» Василий Кравец, который перешел на правах аренды в «Луго», попал в заявку на матч чемпионата Испании против «Хетафе» (0:2). Это первое появление 19-летнего украинца в заявке испанского клуба.
Напомним, Кравец перешел в «Луго» в конце января 2017 года.
Сегунда, 31-й тур.
«Хетафе» – «Луго» – 2:0
Голы: 1:0 – 26 Чули, 2:0 – 73 Молина.
Источник — Sport.ua
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