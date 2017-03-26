Олег ДУЛУБ: «На такому полі нічия закономірна»

Головний тренер «Карпат» Олег Дулуб:

– Зважаючи на стан поля, можна сказати, що футболу, як такого, і не було. Зате боротьби вистачало сповна. Щодо самовіддачі та певних ігрових відрізків, я претензій до хлопців не маю, але все ж хотілося виграти. Зрештою, на такому полі нічия виглядає закономірним результатом.

– У вас не було багатьох гравців...

– Чесно скажу, що я прихильник того, щоб чемпіонат був рівним та однаковим для всіх команд, щоб в усіх були рівні умови. А так вийшло, що умови для нас не рівні. Є ж вікна для збірних і тоді в чемпіонаті пауза. У «Карпат» є збірники: Лобай і Гуцуляк в молодіжній, Матвієнко в національній. Плюс є і кадрові втрати, у Львові залишилися Голодюк і Худоб’як. Тому довелося перекроювати весь склад та змінювати систему гри.