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17-й тур
Олимпик Д
0:0
Карпаты
26.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «На такому полі нічия закономірна»

«Олимпик» – «Карпаты» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера львовян

  • 26.03.2017 20:14
  • 547 просмотров
  • 1 комментария
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Олег ДУЛУБ: «На такому полі нічия закономірна»

Головний тренер «Карпат» Олег Дулуб:

– Зважаючи на стан поля, можна сказати, що футболу, як такого, і не було. Зате боротьби вистачало сповна. Щодо самовіддачі та певних ігрових відрізків, я претензій до хлопців не маю, але все ж хотілося виграти. Зрештою, на такому полі нічия виглядає закономірним результатом. 
 
– У вас не було багатьох гравців...
– Чесно скажу, що я прихильник того, щоб чемпіонат був рівним та однаковим для всіх команд, щоб в усіх були рівні умови. А так вийшло, що умови для нас не рівні. Є ж вікна для збірних і тоді в чемпіонаті пауза. У «Карпат» є збірники: Лобай і Гуцуляк в молодіжній, Матвієнко в національній. Плюс є і кадрові втрати, у Львові залишилися Голодюк і Худоб’як. Тому довелося перекроювати весь склад та змінювати систему гри.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 26.03.2017 20:22
    +5
    Матвієнко, Лобай, Гуцуляк задіяні у збірних, газон у Черкасах маємо, що маємо, Карпати безкоштовно пропонували ідеальне поле на стадіоні Україна та ні ми даунецькі, нам підігрує ффу. бо мала бути технічна поразка за Суми.
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