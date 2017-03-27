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Роман САНЖАР: «Поле мешало нормально пробить»

«Олимпик» – «Карпаты» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 27.03.2017 07:42
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olimpik.com.ua, Роман Санжар
© olimpik.com.ua, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Сегодня хотели победить обе команды, но результат закономерен. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Но реализовать их не получилось, сказалось тяжелое поле. Ребята в атаке создавали угрозы, но поле мешало отдать последний пас или нормально пробить. Поэтому игра упростилась за счет передач вперед. В первом тайме нам удавалось больше выиграть борьбы, подборов, мы играли по ветру и имели больше моментов. А во втором тайме игра уровнялась и проходила в равном ключе. Счет закономерный, мы набрали одно очко, которое позволило нам выйти на четвертое место.
 
- В плане инфраструктуры вас удовлетворила поездка в Черкассы? Какие перспективы выступлений здесь «Олимпика» в топ-6?
- Нам очень понравилась гостиница. На ночной инцидент мы вовсе не обратили внимание. Если говорить о качестве газона, то сложно на таком поле показать футбол, который понравится зрителям. Те комбинации, которые мы отрабатываем, очень тяжело воспроизвести на таком поле. Поэтому тренируем одно, а выходя на такое поле, приходится отходить от своих наработок и упрощать игру, добиваться результата за счет единоборств и бойцовских качеств.
 
Что касается перспектив, то это вопрос к нашему руководству, будем смотреть. Понравилось, что на эту игру пришли болельщики, была футбольная атмосфера. Несмотря на поле, две команды хотели победить, была агрессия, опасные моменты. Атмосфера мне понравилась, а качество газона оставляет желать лучшего. 

Источник — ФК Олимпик

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