Роман САНЖАР: «Поле мешало нормально пробить»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Сегодня хотели победить обе команды, но результат закономерен. Были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Но реализовать их не получилось, сказалось тяжелое поле. Ребята в атаке создавали угрозы, но поле мешало отдать последний пас или нормально пробить. Поэтому игра упростилась за счет передач вперед. В первом тайме нам удавалось больше выиграть борьбы, подборов, мы играли по ветру и имели больше моментов. А во втором тайме игра уровнялась и проходила в равном ключе. Счет закономерный, мы набрали одно очко, которое позволило нам выйти на четвертое место.

- В плане инфраструктуры вас удовлетворила поездка в Черкассы? Какие перспективы выступлений здесь «Олимпика» в топ-6?

- Нам очень понравилась гостиница. На ночной инцидент мы вовсе не обратили внимание. Если говорить о качестве газона, то сложно на таком поле показать футбол, который понравится зрителям. Те комбинации, которые мы отрабатываем, очень тяжело воспроизвести на таком поле. Поэтому тренируем одно, а выходя на такое поле, приходится отходить от своих наработок и упрощать игру, добиваться результата за счет единоборств и бойцовских качеств.

Что касается перспектив, то это вопрос к нашему руководству, будем смотреть. Понравилось, что на эту игру пришли болельщики, была футбольная атмосфера. Несмотря на поле, две команды хотели победить, была агрессия, опасные моменты. Атмосфера мне понравилась, а качество газона оставляет желать лучшего.