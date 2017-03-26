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17-й тур
Олимпик Д
0:0
Карпаты
26.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Карпаты — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Олимпик» — «Карпаты»

  • 26.03.2017 17:28
  • 362 просмотров
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Метки
ФК Карпаты. «Олимпик» — «Карпаты»
© ФК Карпаты. «Олимпик» — «Карпаты»

В поединке 17-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Карпаты» команды мячей не забивали:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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