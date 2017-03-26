Пол СКОУЛЗ: «Очень надеюсь, что Руни останется в Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз очень надеется, что форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни не покинет клуб. Напомним, 31-летний футболист модет перейти бесплатно в «Эвертон» по окончанию сезона.

«Я не хочу, чтобы Руни уходил в другой английский клуб, я надеюсь, что он вернется в состав «Ман Юнайтед». Если он сделает это, то вернется и в сборную Англии.

У него большой опыт, и он может передавать знания молодым игрокам», – сказал Скоулз.