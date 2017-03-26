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Пол СКОУЛЗ: «Очень надеюсь, что Руни останется в Манчестер Юнайтед»

Бывший хавбек «красных дьяволов» считает, что Руни может многому научить молодых игроков

  • 26.03.2017 16:44
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Daily Mail. Пол Скоулз
© Daily Mail. Пол Скоулз

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз очень надеется, что форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни не покинет клуб. Напомним, 31-летний футболист модет перейти бесплатно в «Эвертон» по окончанию сезона.

«Я не хочу, чтобы Руни уходил в другой английский клуб, я надеюсь, что он вернется в состав «Ман Юнайтед». Если он сделает это, то вернется и в сборную Англии.

У него большой опыт, и он может передавать знания молодым игрокам», – сказал Скоулз.

Источник — BBC

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