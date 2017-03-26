Олег ФЕДОРЧУК: «Клубы первой лиги нужны в элите»

Відомий тренер Олег Федорчук підтримує бажання першолігових клубів пройти атестацію і відповідати вимогам Прем’єр-ліги.
«Приклад з «Олімпіком» дає всі підстави твердо казати, що атестацію пройдуть усі команди Першої ліги, які розпочали процес атестації, - сказав Олег Федорчук, - Чому? Бо донецький клуб через форс-мажорні обставини не має ані домашнього поля, ані тренувальної бази і скитається різними куточками України. За таких скрутних обставин клуб існує і навіть може представляти Україну в єврокубках. Якщо «Олімпік» допускають до змагань, то чому не допустити тих, хто бодай щось має з інфраструктури! І дуже добре, що першолігові клуби рвуться в еліту. Вони там потрібні. Усі клуби не матимуть жодних проблем з атестацією, бо володіють відповідною інфраструктурою. Проблеми лише у рівненського «Вереса». великі питання до стадіону у Рівному. Немає ані табло, ані можливості зорганізувати телетрансляцію. І ніхто нічого не робить».
Як повідомив президент Професійної футбольної ліги України Сергій Макаров, процес атестації проходять рівненський «Верес», чернігівська «Десна», маріупольський «Іллічівець», «Черкаський Дніпро», харківський «Геліос» та «Арсенал-Київ».
Источник — ПлюсСпорт
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А вы не думайте кто прийдет в Киеве... там и на Динамо то не ходят...
А подумайте кто прийдет в Ровно, в Чернигове, в Мариуполе... и т.д..
Формат меньше 16 команд выгоден только Шахте, и ДК... Всем остальным он нафиг не нужен.. а уровень команд с 4 места по 12 в так называемой Премьер лиге, и уровень команд Первой лиги примерно одинаков. Все упирается в непомерные взносы в так называемой Премьер лиге.
Сделайте их меньше, и вот Вам 16 команд. А то что сейчас - это порнография имени Луческу-Палкина.
и да, нормальные болельщики ходят на свой клуб, а не на имя гостей... но Вам наверное это не понять
Я ж написав спеціально, що у Києві ніхто не прийде, але і в регіонах ЛИШЕ В ПЕРШИЙ РІК виступу команди буде більше вболівальників, а далі все буде як і в Олександрії, як і скрізь. Суть не в КІЛЬКОСТІ команд, а в ЯКОСТІ їх гри. Тільки ЯКІСТЬ гри привабить людей на трибуни, а не КІЛЬКІСТЬ команд.
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