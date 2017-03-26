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Олег ФЕДОРЧУК: «Клубы первой лиги нужны в элите»

Аттестацию успешно закончат все команды, которые начали ее проходить, считает специалист

  • 26.03.2017 15:56
  • 446 просмотров
  • 3 комментария
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Відомий тренер Олег Федорчук підтримує бажання першолігових клубів пройти атестацію і відповідати вимогам Прем’єр-ліги.

«Приклад з «Олімпіком» дає всі підстави твердо казати, що атестацію пройдуть усі команди Першої ліги, які розпочали процес атестації, - сказав Олег Федорчук, - Чому? Бо донецький клуб через форс-мажорні обставини не має ані домашнього поля, ані тренувальної бази і скитається різними куточками України. За таких скрутних обставин клуб існує і навіть може представляти Україну в єврокубках. Якщо «Олімпік» допускають до змагань, то чому не допустити тих, хто бодай щось має з інфраструктури! І дуже добре, що першолігові клуби рвуться в еліту. Вони там потрібні. Усі клуби не матимуть жодних проблем з атестацією, бо володіють відповідною інфраструктурою. Проблеми лише у рівненського «Вереса». великі питання до стадіону у Рівному. Немає ані табло, ані можливості зорганізувати телетрансляцію. І ніхто нічого не робить».

Як повідомив президент Професійної футбольної ліги України Сергій Макаров, процес атестації проходять рівненський «Верес», чернігівська «Десна», маріупольський «Іллічівець», «Черкаський Дніпро», харківський «Геліос» та «Арсенал-Київ».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    shef1981
    shef1981, 26.03.2017 16:27
    -1
    І що це змінить? Математично збільшить кількість клубів у ПЛ, а інтересу точно не додасть, вболівальників не побільшає! Хто у Києві прийде на "Верес", "Геліос" і т.д.? Хіба в перший рік новачки збиратимуть побільше людей на своїх стадіонах, а далі як в Олександрії буде... По 2-3 тисячі ходитиме і все.
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    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 26.03.2017 16:35
    -2
    shef1981, 26.03.2017 16:27
    І що це змінить? Математично збільшить кількість клубів у ПЛ, а інтересу точно не додасть, вболівальників не побільшає! Хто у Києві прийде на "Верес", "Геліос" і т.д.? Хіба в перший рік новачки збиратимуть побільше людей на своїх стадіонах, а далі як в Олександрії буде... По 2-3 тисячі ходитиме і все.

    А вы не думайте кто прийдет в Киеве... там и на Динамо то не ходят...
    А подумайте кто прийдет в Ровно, в Чернигове, в Мариуполе... и т.д..
    Формат меньше 16 команд выгоден только Шахте, и ДК... Всем остальным он нафиг не нужен.. а уровень команд с 4 места по 12 в так называемой Премьер лиге, и уровень команд Первой лиги примерно одинаков. Все упирается в непомерные взносы в так называемой Премьер лиге.
    Сделайте их меньше, и вот Вам 16 команд. А то что сейчас - это порнография имени Луческу-Палкина.
    и да, нормальные болельщики ходят на свой клуб, а не на имя гостей... но Вам наверное это не понять
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    shef1981
    shef1981, 26.03.2017 16:56
    0
    І скільки ж у нас по Вашій логіці нормальних вболівальників?
    Я ж написав спеціально, що у Києві ніхто не прийде, але і в регіонах ЛИШЕ В ПЕРШИЙ РІК виступу команди буде більше вболівальників, а далі все буде як і в Олександрії, як і скрізь. Суть не в КІЛЬКОСТІ команд, а в ЯКОСТІ їх гри. Тільки ЯКІСТЬ гри привабить людей на трибуни, а не КІЛЬКІСТЬ команд.
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