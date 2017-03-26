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Нападающий Карпат Грысьо получил сотрясение мозга в матче с Олимпиком

Футболист неудачно столкнулся с вратарем своей команды Евгением Боровиком

  • 26.03.2017 15:42
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ФК Карпаты. Максим Грысьо
© ФК Карпаты. Максим Грысьо

20-летний форвард «Карпат» Максим Грысьо вынужден был покинуть поле в первом тайме матча 17-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика».

Футболист столкнулся с голкипером своей команды Евгением Боровиком, вследствие чего получил сотрясение головного мозга.

На 34-й минуте встречи вместо Грысьо на поле вышел Алексей Гуцуляк.

Источник — Sport.ua

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