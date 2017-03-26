Нападающий Карпат Грысьо получил сотрясение мозга в матче с Олимпиком

20-летний форвард «Карпат» Максим Грысьо вынужден был покинуть поле в первом тайме матча 17-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика».
Футболист столкнулся с голкипером своей команды Евгением Боровиком, вследствие чего получил сотрясение головного мозга.
На 34-й минуте встречи вместо Грысьо на поле вышел Алексей Гуцуляк.
Источник — Sport.ua
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