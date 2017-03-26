Зидан попросил купить в Реал Азара

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство мадридского клуба будущим летом купить в команду 26-летнего бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Но президент «Реала» Флорентино Перес еще не решил, кого из звезд будет пытаться купить клуб.

В текущем сезоне Азар провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.