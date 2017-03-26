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Зидан попросил купить в Реал Азара

Но президент мадридского клуба Флорентино Перес еще не дал согласия на трансфер

  • 26.03.2017 15:19
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ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил руководство мадридского клуба будущим летом купить в команду 26-летнего бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Но президент «Реала» Флорентино Перес еще не решил, кого из звезд будет пытаться купить клуб.

В текущем сезоне Азар провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.

Источник — Marca

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