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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «У меня были предложения от клубов Примеры»

Но аргентинский форвард предпочел продолжить карьеру в донецком «Шахтере»

  • 26.03.2017 14:45
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ФК Шахтер. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер. Густаво Бланко-Лещук

Нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, который перешел в донецкий клуб из «Карпат», мог оказаться в клубе испанской Примеры.

— Перед переходом в «Шахтер» были слухи, что вами также интересовалось «Динамо». Ранее вы говорили, что не знаете ничего об интересе со стороны киевлян, но, возможно, позже какая-то заинтересованность со стороны «Динамо» таки проявилась?
— Нет. Для меня все эти разговоры тоже проходили на уровне слухов. Люди, с которыми я общаюсь, также говорили о слухах про интерес со стороны «Динамо». Но никаких конкретных серьезных предложений не поступало. Когда же мною заинтересовался «Шахтер», то вскоре появилось и четкое предложение о переходе.

— Когда вами заинтересовался «Шахтер», в «Карпатах» говорили, что вы можете уехать в Испанию или в другой европейский чемпионат… Под этими разговорами были основания?
— Да, были разговоры и некоторые предложения со стороны двух-трех клубов из испанской Примеры. Определенные люди общались с представителями испанцев, но в итоге я перешел в «Шахтер».

Источник — Sportarena

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