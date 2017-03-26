Горан САБЛИЧ: «Тренер Шевченко – большая удача для сборной Украины»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии, а ныне наставник боснийского клуба «Широки Бриег» Горан Саблич оценил итог матча в Загребе и похвалил сборную Украины, отметив, что в последние 20 минут игры гости выглядели предпочтительнее.

— Горан, закономерен ли итог матча в Загребе между сборными Хорватии и Украины?

— Я увидел прежде всего в этом матче серьезный настрой нашей сборной на матч с Украиной. Мы давно не играли при своих болельщиках, и это было большой мотивацией для Хорватии. Думаю, что в нынешнем отборочном цикле это был лучший матч со стороны хорватской команды. Украина мне понравилась, но Хорватия была великолепна. Поэтому победа хозяев выглядит заслуженной, хотя нельзя утверждать, что она получилась легкой и Украина не создала проблем нашей обороне. Было видно, что украинцы приехали в Загреб с хорошим настроением, они пять дней готовились к этому матчу в Австрии. На мой взгляд, было видно, что после Евро-2016 сборная Украины стала более дисциплинированной и организованной. Она стремилась в Загребе играть в комбинационный футбол и находила слабые места в обороне Хорватии, чтобы добраться до наших ворот. Но не хватило последнего слова, логического завершения своих атак.

Но главная причина в этом все же из-за того, что на высоком уровне сыграла сборная Хорватии, которая использовала свои сильные качества и при поддержке трибун добыла три очка.

— Кто был лучшим, по вашему мнению, в составе хорватов?

— Игра Хорватии была почти феноменальной, никто не выпадал из игры. Но не могу не отметить Луку Модрича. Он был заметен своим высоким коэффициентом полезных действий, успевал быть на всех участках поля, мог сам забить гол, принял участие в голевой атаке и подтвердил свой высокий класс. Нельзя не похвалить и нашу команду за идеальную атаку, которая принесла гол, когда Калинич выступил в роли наконечника.

— Андрей Шевченко после матча признался, что Хорватия хорошо изучила игру Украины и не дала ей возможности проявить свои лучшие качества. Лидеры сборной Украины — Коноплянка, Ярмоленко — были надежно перекрыты?

— В этом была огромная заслуга Манджукича и Брозовича. Кроме того, зная, что Ярмоленко и Коноплянка очень опасные фланговые игроки, Чачич обязал Модрича и Баделя также присматривать за этими игроками и помогать партнерам. В большинстве случаев они справились с опекой лидеров украинцев, хотя в некоторых моментах Ярмоленко и Коноплянка показывали свое мастерство и умение обыграть соперника один в один. К счастью, хорваты играли компактно, и была подстраховка.

— Во втором тайме Хорватия побаивалась Украину или сознательно больше играла от обороны, стараясь удержать победный счет?

— Наверное, подсознательно держали в уме победный счет, но играть 45 минут на удержание было рискованно, поэтому вряд ли была установка думать об обороне. Не стоит забывать, что украинцам отступать уже было некуда, и они хотели добиться хотя бы ничьи, которая была бы для них приемлемым результатом. В итоге последние 20 минут матча получились сложными для Хорватии и пришлось прижаться к своим воротам.

— Какие теперь турнирные перспективы у наших сборных? Хорватия уже одной ногой на чемпионате мира?

— Пока так рано говорить, однако эта победа Хорватии действительно стала важным шагом, чтобы приблизиться к чемпионату мира. Самое главное, что рядом с нами снова наши болельщики, Хорватия может играть домашние поединки в такой теплой атмосфере. Сборная проделала хорошую работу и теперь надо двигаться дальше.

Что касается Украины, то мы увидели, что Шевченко талантливый тренер, а раньше был великим игроком. Благодаря своему имени он объединил команду вокруг себя. Для Украины большая удача иметь такого тренера, который также сумел подобрать серьезных помощников, как Тассотти и Рауль, который работал в «Динамо» и теперь является главным тактиком-аналитиком в сборной Украины. Мне кажется, в Украине появляется новое поколение футболистов, которые попадают в сборную из юношеских команд «Динамо» и «Шахтера», в которых работали иностранные специалисты. Тренеры из Голландии и Испании привнесли в украинский футбол комбинационный стиль, они учат этому молодых футболистов, и теперь это будет приносить плоды.