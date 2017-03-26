ВОРОБЕЙ: «Украина не закрылась на своей половине поля, как раньше»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился впечатлениями о поражении «сине-желтых» от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

«Забронировали ли себе первое место хорваты? Нет, еще все впереди. Еще очень много игр между основными конкурентами. Тем более у нас в группе нет явного аутсайдера, как Сан-Марино, например. Любая команда способна на сюрпризы, я бы не стал списывать со счетов Косово.

Из положительного отмечу, что мы играем в футбол, показываем нормальную игру. Мы не закрылись на своей половине как в прошлые годы, когда, проигрывая, мы все равно сидели на своих воротах. Мы сейчас играем на атаку, на замену выходит второй нападающий. Возможно, в будущем такой подход даст результат», – считает Воробей.