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Милош Нинкович стал чемпионом Австралии в составе Сиднея

Клуб сербского футболиста досрочно завоевал золотые медали, оторвавшись от преследователей

  • 26.03.2017 13:25
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twitter.com/SydneyFC. Милош Нинкович
© twitter.com/SydneyFC. Милош Нинкович

32-летний экс-хавбек киевского «Динамо» Милош Нинкович стал чемпионом Австралии в составе «Сиднея».

Клуб досрочно оформил чемпионство, после 24-х сыгранных туров оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков.

Нинкович сыграл во всех 24-х матчах текущего сезона, забив 8 мячей и отдав 9 голевых передач.

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