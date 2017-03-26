32-летний экс-хавбек киевского «Динамо» Милош Нинкович стал чемпионом Австралии в составе «Сиднея».
Клуб досрочно оформил чемпионство, после 24-х сыгранных туров оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков.
Нинкович сыграл во всех 24-х матчах текущего сезона, забив 8 мячей и отдав 9 голевых передач.
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