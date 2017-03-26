Вадим Шаблий стал агентом Артема Кравца

Согласен.Но Игорю это не доходит.Уже и корреспонденты его тролят,-как атмосфера в команде? :...

Кстати, я попробовал зайти с заглавными буквами в логине, как тебе советовали и , о чудо! У меня ...

й сайт, как многие его обвиняют? )

Черчесов говорил об отношении к РОССИЙСКОЙ сборной РОССИЙСКИХ же болельщиков.А как только речь зд...