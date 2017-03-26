Вадим Шаблий стал агентом Артема Кравца

Нападающий «Динамо», выступающий за испанскую «Гранаду» на правах аренды, и сборной Украины Артем Кравец стал новым клиентом известного агента Вадима Шаблия.
«Компания ProStar рада сообщить о подписании соглашения о сотрудничестве с Артемом Кравцом. Для нас большая честь работать с одним из лучших украинских нападающих современности, игроком национальной сборной Украины, по всем игровым качествам отвечающему уровню хорошего клуба топового европейского чемпионата. Летом у Артема заканчивается арендное соглашение с испанской Гранадой, а это значит, что трансферное лето и для игрока, и для компании ProStar обещает стать очень жарким. Уверен, что наше сотрудничество с Артемом Кравцом будет интересным, качественным, приятным и взаимовыгодным!», – написал Шаблий в своем Instagram.
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