Челси предложит €65 миллионов за форварда Реала

Лондонский «Челси» будущим летом намерен приобрести 24-летнего нападающего «Реала» Альваро Морату.
Форварда не устраивает малое количество игрового времени в составе «сливочных», и он не прочь сменить клуб. В текущем сезоне Мората сыграл за «Реал» 34 матча во вех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.
«Челси» готов предложить за футболиста €65 миллионов, что устраивает «Реал».
Источник — As.com
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