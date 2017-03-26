Челси предложит €65 миллионов за форварда Реала

Лондонский «Челси» будущим летом намерен приобрести 24-летнего нападающего «Реала» Альваро Морату.

Форварда не устраивает малое количество игрового времени в составе «сливочных», и он не прочь сменить клуб. В текущем сезоне Мората сыграл за «Реал» 34 матча во вех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.

«Челси» готов предложить за футболиста €65 миллионов, что устраивает «Реал».