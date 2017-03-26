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Челси предложит €65 миллионов за форварда Реала

Лондонский клуб нацелился на Альваро Морату

  • 26.03.2017 12:46
  • 1621 просмотров
  • 2 комментария
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soccer123.net. Альваро Мората
© soccer123.net. Альваро Мората

Лондонский «Челси» будущим летом намерен приобрести 24-летнего нападающего «Реала» Альваро Морату.

Форварда не устраивает малое количество игрового времени в составе «сливочных», и он не прочь сменить клуб. В текущем сезоне Мората сыграл за «Реал» 34 матча во вех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.

«Челси» готов предложить за футболиста €65 миллионов, что устраивает «Реал».

Источник — As.com

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Комментарии
    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 26.03.2017 13:13
    0
    34 матча ето мало еще и сезон незакончен я думаю в челси столько недадут
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    Serg Inko
      Serg Inko, 26.03.2017 13:31
    0
    Да что вы? А как же Неймар за 155 лямов? Абрамовичу проще купить саму Барсу чем скупить всех в Челси.
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