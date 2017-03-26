Игорь СУРКИС: «Мы создадим очень хорошую команду»

Президент «Динамо» Игорь Суркис посетил товарищеский матч «Динамо» против «Ворсклы» (4:0) и рассказал о том, какая атмосфера царит в команде.

- Какая сейчас атмосфера в коллективе? Это скандальная атмосфера, или все спокойно, и все между собой дружат?

- А вы почему у меня об этом спрашиваете, а не у игроков? Я знаю, что в команде хорошая обстановка. Мой представитель был на сборах, смотрел, как команда тренируется. Могу вам сказать, что в команде абсолютно нормальная дружественная обстановка. Ребята поддерживают друг друга. Понимают, что в команду вливается группа молодежи, которую нужно поддержать. Через это просто нужно пройти, нужно терпение. И мы создадим очень хорошую команду.