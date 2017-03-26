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Игорь СУРКИС: «Мы создадим очень хорошую команду»

Президент киевского «Динамо» поделился мнением об атмосфере в клубе

  • 26.03.2017 12:43
  • 2819 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис посетил товарищеский матч «Динамо» против «Ворсклы» (4:0) и рассказал о том, какая атмосфера царит в команде.

- Какая сейчас атмосфера в коллективе? Это скандальная атмосфера, или все спокойно, и все между собой дружат?
- А вы почему у меня об этом спрашиваете, а не у игроков? Я знаю, что в команде хорошая обстановка. Мой представитель был на сборах, смотрел, как команда тренируется. Могу вам сказать, что в команде абсолютно нормальная дружественная обстановка. Ребята поддерживают друг друга. Понимают, что в команду вливается группа молодежи, которую нужно поддержать. Через это просто нужно пройти, нужно терпение. И мы создадим очень хорошую команду.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 26.03.2017 12:49
    0
    Не увольняй реброва, не надо.
    Игорь не время сейчас.
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 26.03.2017 13:28
    0
    Сколько лет вы ее уже создаете ? Каждый год по новой ! Нужно не создавать каждый год по новой,а не разрушать то ,что построили до тебя !
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    rokkino
    online
    rokkino, 26.03.2017 14:10
    0
    WADO-1976, 26.03.2017 13:28
    Сколько лет вы ее уже создаете ? Каждый год по новой ! Нужно не создавать каждый год по новой,а не разрушать то ,что построили до тебя !
    Согласен.Но Игорю это не доходит.Уже и корреспонденты его тролят,-как атмосфера в команде?
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