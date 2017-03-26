Олег ДУЛУБ: «Тактической схемой мы никого не удивим»

Наставник львовских «Карпат» Олег Дулуб поделился своими мыслями накануне матча с «Олимпиком».
- Тактической схемой мы никого не удивим. Хотелось бы порадовать болельщиков красивым футболом, мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Устроит ли ничья? Нет, всегда хочется только побеждать.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.