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Олег ДУЛУБ: «Тактической схемой мы никого не удивим»

Главный тренер «Карпат» поделился ожиданиями от матча с «Олимпиком»

  • 26.03.2017 12:33
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ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Наставник львовских «Карпат» Олег Дулуб поделился своими мыслями накануне матча с «Олимпиком».

- Тактической схемой мы никого не удивим. Хотелось бы порадовать болельщиков красивым футболом, мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Устроит ли ничья? Нет, всегда хочется только побеждать.

Источник — ТК Футбол

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