САНЖАР: «Карпаты играют по нетипичной для украинского футбола схеме»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от матча «Карпатами».
- Будет интересно сыграть против команды, которая играет по нетипичной для украинского футбола схеме. Матч будет интересный, у «Карпат» хорошие исполнители и хорошая команда. Разберем соперника, а ребятам будут даны задания, непосредственно отталкиваясь от того, кого мы увидим на футбольном поле.
Источник — ФК Олимпик
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