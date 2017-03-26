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САНЖАР: «Карпаты играют по нетипичной для украинского футбола схеме»

Наставник «Олимпика» поделился ожиданиями от встречи со львовским клубом

  • 26.03.2017 11:59
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Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от матча «Карпатами».

 - Будет интересно сыграть против команды, которая играет по нетипичной для украинского футбола схеме. Матч будет интересный, у «Карпат» хорошие исполнители и хорошая команда. Разберем соперника, а ребятам будут даны задания, непосредственно отталкиваясь от того, кого мы увидим на футбольном поле.

Источник — ФК Олимпик

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