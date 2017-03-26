САНЖАР: «Карпаты играют по нетипичной для украинского футбола схеме»

Потому что, Лукас, у тебя глаза "не горели"

а где футболистам взяться если играют одни и те же. Ярмоленку 30 лет а его до сих пор (как и Гарм...

Что вы несете. Пропустили гол - а забивать как ?Хорваты не удивили ничем. Сборная сыграла на свое...