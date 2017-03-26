Лукаш ТЕОДОРЧИК: «Не понимаю, почему Ребров не давал мне шанса»

Нападающий «Динамо» Лукаш Теодорчик, выступающий за «Андерлехт», в интервью polsatsport.pl рассказал о разных этапах своей жизни и карьеры.

- Не так легко найти ваши интервью.

- Потому что я неохотно их даю. Когда я забиваю, журналисты пишут обо мне, но как только я перестану, они прекращают.

- Когда в сборной Польши разразился скандал по поводу нарушения игроками режима и употребление алкоголя, звучало только два имени - ваше и Боруца.

- Любой может приписать то или иное мне или Артуру, если он от этого как-то выиграет. Главное понимать, что наша команда - единое целое.

- Расскажите о вашем отношении к СМИ.

- У меня нет проблем со СМИ, но однажды один журналист стал описывать некоторые аспекты моей семейной жизни, когда мне было 19 лет. Я не был готов к этому. Он отправился в мой родной город и начал расспрашивать людей. К тому же, он обманул мою мать, поэтому к подобным журналистам и СМИ я отношусь негативно. Когда этот человек спросил моего разрешение на публикацию материала обо мне, я четко и ясно сказал, что не согласен. Тем не менее, он его опубликовал. Для меня это был плохой опыт общения со СМИ.

- Но все же вы являетесь веселым и красноречивым человеком, открытым для общения.

- Да, но не для всех. Я должен доверять человеку. Вам я доверяю, поэтому даю это интервью.

- Что для вас означает сборная?

- Осуществление детской мечты. Каждый ребенок мечтал играть за свою национальную команду.

- Вам обидно, что вы не поехали на ЕВРО-2016?

- Я реально подхожу к вещам.

- Ты был на сборах и играл в товарищеских матчах, но тебя все равно не взяли.

- Я поговорил с Навалкой и сказал, что понимаю его решение. У меня была травма, я мало играл и был вынужден искать новый клуб. Ребров практически не давал мне шанса в «Динамо», хотя я всегда доказывал, что могу забивать при любой тактической схеме.

- Как это?

- В матче Лиге Европы Ребров выпустил меня на поле и изменил тактику. За три минуты я забил мяч, и мы выиграли со счетом 3:1.

Вопрос был в том, будет ли тренер делать на меня ставку или нет. В «Андерлехте» с этим нет проблем. Рене Вайлер мне доверяет. В мой первый день в клубе я уже тренировался во второй половине дня с командой, а на следующий день уже играл и отметился голом в ворота «Кортрейка». Это был мой дебютный матч за брюссельцев.

- В Лиге Европы вам предстоит сыграть с МЮ. Можете сказать, что забьете больше, чем Ибрагимович?

- Почему нет? В футболе встречаются удивительные вещи. Златан - уникальный бомбардир, я восхищаюсь его мастерством, как и Фернандо Торресом. Правда, в детстве моим кумиром был Рауль.

- В самом деле?

- Да, я всегда болел за «Реал». У меня даже была футболка Рауля с его номером и фамилией на спине.

- В сборной Польши есть Милик и Левандовски. Не боитесь конкуренции?

- Она всегда должна быть. Решения принимает тренер - кто будет играть и как. От каждого тренера я узнал что-то новое.

- Вы перешли в «Динамо» за 5 млн евро и ваш трансфер считается вторым по стоимости среди игроков, переходивших из чемпионата Польши в другой клуб.

- Ранее писали, что сумма моего трансфера составила 4 млн евро. Хотя, может, за меня было уплачено и все 5 миллионов. В любом случае, никто не переходит в такой клуб, как «Динамо» за такие деньги случайно. У них есть селекционеры и скауты, которые все тщательно анализируют. В тот период в киевском клубе был Мбокани, забивший 10 мячей, но затем Дьемерси получил травму, выбыв на полгода, и кто-то должен был его заменить. Однако, повторюсь, Ребров практически не давал мне шанса. Я не понимаю, почему.

- Ребров был форвардом другого плана, нежели вы.

- Это факт. Возможно, поэтому он пришел к выводу, что ему нужен нападающий с другими характеристиками. Во всяком случае, вскоре Ребров пригласил в Киев форварда, который играл так же, как и он во время его футбольной карьеры. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения.

- Вы бы смогли переехать в Китай?

- Сейчас я сосредоточен на чемпионате Бельгии и подписания контракта с «Андерлехтом», который намерен выкупить меня у «Динамо».

- Собираетесь остаться в Брюсселе?

- Не знаю. В футболе все меняется очень быстро.

- Видите себя в АПЛ?

- Я хотел бы поиграть в Англии или Германии, но это все в будущих планах. О том, что будет дальше, увидим летом. Сам я пока ничего не планирую.

- Вы еще достаточно молоды.

- Скоро мне стукнет 26. Я еще не стар, но уже и не молод. Скажем так - я нахожусь в расцвете своих сил.

- Можно сказать, что настал ваш звездный час?

- В футболе ничто не вечно. Я хочу продолжать играть. Вы не знаете, сколько пота я пролил, чтобы добиться того, чего я достиг.