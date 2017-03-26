Криштиану Роналду обогнал Герда Мюллера и Робби Кина

Забив в четырех матчах Европейской квалификации девять мячей, Криштиану Роналду вплотную приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов европейских сборных всех времен.

Роналду с 70 голами в 137 матчах опередил Герда Мюллера и Робби Кина, с которыми до поединка с венграми делил четвертую позицию. Следующая цель 31-летнего форварда - Мирослав Клозе с 71 голом. До рекордных 84 мячей венгра Ференца Пушкаша пока далековато, но если Роналду продолжит забивать столь же регулярно, шанс у него обязательно появится.

Лучшие снайперы Европы за всю историю

Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) - 84 гола в 89 матчах

Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах

Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах

Криштиану Роналду (Португалия) - 70 голов в 137 матчах

Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах

Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах

Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах

Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах

Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 97 матчах

Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче

Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах

Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 115 матчах

Поуль Нильсен (Дания) - 52 гола в 38 матчах

Йон-Даль Томассон (Дания) - 52 гола в 112 матчах

Лойош Тихи (Венгрия) - 51 гол в 72 матчах

Хакан Шюкюр (Турция) - 51 гол в 112 матчах

Тьерри Анри (Франция) - 51 гол в 123 матчах

Как забивал Роналду?

Дома или на выезде?

На своем поле было забито 35 голов, в гостях - 25 и еще 10 в ходе финальных турниров.

Победа, ничья или поражение?

Роналду забил в 49 матчах, в 41 из которых Португалия одержала победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Сколько за раз?

На счету Роналду 12 дублей, три хет-трика и один покер (четыре мяча). Остальные 33 гола были забиты «в одиночку».

Любимые соперники

Пять голов Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре - на Андорру, Эстонию, Нидерланды и Швецию. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.