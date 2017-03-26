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Криштиану Роналду обогнал Герда Мюллера и Робби Кина

Португальский игрок вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов европейских сборных

  • 26.03.2017 11:37
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twitter.com/Cristiano
© twitter.com/Cristiano

Забив в четырех матчах Европейской квалификации девять мячей, Криштиану Роналду вплотную приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов европейских сборных всех времен.

Роналду с 70 голами в 137 матчах опередил Герда Мюллера и Робби Кина, с которыми до поединка с венграми делил четвертую позицию. Следующая цель 31-летнего форварда - Мирослав Клозе с 71 голом. До рекордных 84 мячей венгра Ференца Пушкаша пока далековато, но если Роналду продолжит забивать столь же регулярно, шанс у него обязательно появится.

Лучшие снайперы Европы за всю историю

Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) - 84 гола в 89 матчах
Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах
Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах
Криштиану Роналду (Португалия) - 70 голов в 137 матчах
Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах
Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах
Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах
Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах
Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 97 матчах
Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче
Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах
Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 115 матчах
Поуль Нильсен (Дания) - 52 гола в 38 матчах
Йон-Даль Томассон (Дания) - 52 гола в 112 матчах
Лойош Тихи (Венгрия) - 51 гол в 72 матчах
Хакан Шюкюр (Турция) - 51 гол в 112 матчах
Тьерри Анри (Франция) - 51 гол в 123 матчах

Как забивал Роналду?

Дома или на выезде?

На своем поле было забито 35 голов, в гостях - 25 и еще 10 в ходе финальных турниров.

Победа, ничья или поражение?

Роналду забил в 49 матчах, в 41 из которых Португалия одержала победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Сколько за раз?

На счету Роналду 12 дублей, три хет-трика и один покер (четыре мяча). Остальные 33 гола были забиты «в одиночку».

Любимые соперники

Пять голов Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре - на Андорру, Эстонию, Нидерланды и Швецию. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

Источник — УЕФА

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