Эдмар удачно дебютировал за клуб из США Бока-Ратон

36-летний бывший полузащитник «Таврии», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Эдмар дебютировал за клуб из США «Бока-Ратон», выступающий в любительском чемпионате APSL. Бока-Ратон – небольшой курорт на юго-восточном побережье Флориды.
Поединок «Бока-Ратон» – «Юпитер Юнайтед» стал первым в новом сезоне APSL и завершился победой хозяев со счетом 5:1.
За свою карьеру Эдмар провел 41 матч за «Таврию» (6 мячей, 6 голевых передач), 248 игр за «Металлист» (28 мячей, 26 голевых передач) и 16 матчей за «Днепр» (1 гол). Также в активе Эдмара 15 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
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