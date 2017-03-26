Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Позорище голландской сборной! Это донное днище»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение сборной Нидерландов от Болгарии со счетом 0:2 в матче отбора на ЧМ-2018.
«Позорище голландской сборной! 2:0 против Болгарии. Это донное днище. И желательно с отставкой Блинда», – написал Левченко в своем твиттере.
С 1996-го по 2009-й и с 2010-го по 2011-й годы Левченко выступал за различные голландские клубы, такие как «Витесс», «Спарта», «Гронинген» и другие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.