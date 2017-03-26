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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Позорище голландской сборной! Это донное днище»

Бывший игрок сборной Украины раскритиковал команду Нидерландов за поражение от Болгарии (0:2)

  • 26.03.2017 11:12
  • 1736 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/elevchenko
© twitter.com/elevchenko

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение сборной Нидерландов от Болгарии со счетом 0:2 в матче отбора на ЧМ-2018.

«Позорище голландской сборной! 2:0 против Болгарии. Это донное днище. И желательно с отставкой Блинда», – написал Левченко в своем твиттере.

С 1996-го по 2009-й и с 2010-го по 2011-й годы Левченко выступал за различные голландские клубы, такие как «Витесс», «Спарта», «Гронинген» и другие.

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 26.03.2017 11:27
    +8
    зірка світового футболу, має право таке писати)))
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 26.03.2017 11:36
    +4
    у Нидеров сейчас идет смена поколений. Персик уже статист ,а за ним Снейдер и Роббен уйдут, а кто дальше играть будет? Топы уходят , а молодняк пока не показывает достойных результатов. Голанды из топ сборной превращаются в такого себе среднячка, типа сборной Украины.
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    Денис Простак
      Денис Простак, 26.03.2017 11:52
    0
    дело в сыгранности молодого поколения.они как сыграються будут опять топ сборной
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    oscarneon
      oscarneon, 26.03.2017 12:08
    0
    Ставка сгорела ))
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    rotoff
      rotoff, 26.03.2017 12:19
    0
    Играл за гавно клубы .звязда
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