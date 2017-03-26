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Домагой ВИДА: «Украинским друзьям желаю побед в других матчах отбора»

Защитник сборной Хорватии поделился впечатлениями о победе над Украиной (1:0)

  • 26.03.2017 10:52
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ФФУ. Домагой Вида
© ФФУ. Домагой Вида

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче отбора на ЧМ-2018.

«Прежде всего, хотел бы поздравить своих партнеров по сборной с важной победой! — сказал Вида. — Отдельно хотел бы отметить наших болельщиков, создавших невероятную атмосферу на Максимире. Надеюсь, нашей сборной больше не придется страдать от хулиганов и играть в родных стенах при пустых трибунах.

Моим украинским друзьям я желаю побед в других матчах квалификационного раунда ЧМ-2018. Во втором тайме игра сложилась для нас намного сложнее, но соперник так и не смог реализовать свои шансы у наших ворот. Отличная работа! В оборонительных действиях мы были единым целым! Помогали даже Манджукич и Модрич».

Андрей БОГАЧЕВ, Валерий НОВОБРАНЕЦ и Даниил РАДОВСКИЙ из Загреба

Источник — zbirna.com

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