Домагой ВИДА: «Украинским друзьям желаю побед в других матчах отбора»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче отбора на ЧМ-2018.

«Прежде всего, хотел бы поздравить своих партнеров по сборной с важной победой! — сказал Вида. — Отдельно хотел бы отметить наших болельщиков, создавших невероятную атмосферу на Максимире. Надеюсь, нашей сборной больше не придется страдать от хулиганов и играть в родных стенах при пустых трибунах.

Моим украинским друзьям я желаю побед в других матчах квалификационного раунда ЧМ-2018. Во втором тайме игра сложилась для нас намного сложнее, но соперник так и не смог реализовать свои шансы у наших ворот. Отличная работа! В оборонительных действиях мы были единым целым! Помогали даже Манджукич и Модрич».

Андрей БОГАЧЕВ, Валерий НОВОБРАНЕЦ и Даниил РАДОВСКИЙ из Загреба