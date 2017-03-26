Иван ОРДЕЦ: «Украина пропустила нелепый гол»

Его появление в старте в поединке против Хорватии выглядело в какой-то мере неожиданным. Впрочем, несмотря на поражение от клетчатых (0:1), центральный защитник Иван Ордец был одним из лучших в составе сине-желтой дружины.

— Иван, когда ты узнал, что выйдешь в числе первых 11-ти?

— Я готовился, но сказали мне об этом только на установке перед игрой.

— Каковы твои выводы из поражения сборной Украины в Загребе?

— Думаю, нам не хватило везения и настойчивости, особенно во втором тайме. До перерыва было тяжело, нам сложно давался переход из обороны в атаку, моменты хоть и создавались, но в основном после стандартных положений. Не хватало и прессинга. Во второй 45-минутке мы взялись прессинговать, и хорваты начали ошибаться, но, к сожалению, забить такой необходимый гол у нас не получилось.

«Манджукич действовал по правилам…»

— А от хозяев вы ожидали такого давления в первом тайме?

— Конечно. Мы знали, что балканцы будут прессинговать. Дома они практически всегда так играют. Зная, какой у них сильный центр, мы пытались вытеснить их на фланги. И, в принципе, моментами команда выполняла тренерскую установку, но иногда маневры клетчатых с участием Баделя, Модрича и Ракитича проходили, как, к примеру, в эпизоде с голом.

— А вообще подопечные Анте Чачича тебя чем-то удивили?

— Честно говоря, нет. Мы полностью изучили соперника, и если у него и получались комбинации, то в основном за счет класса исполнителей. Что касается командной игры, то хорваты действовали так, как и предполагал наш тренерский штаб. Жалко, что не получилось сыграть на ноль. Вдвойне обидно, что не удалось порадовать наших фанов, которых было как никогда много на выездном матче сборной Украины.

— С кем ты должен был играть при стандартных положениях?

— С Манджукичем.

— Он потрепал тебя немного?

— Не сказал бы. Хотя могу назвать его одним из лучших исполнителей в Европе в игре на втором этаже. Классный форвард! Не зря он выступал в немецкой Баварии, испанском Атлетико, а сейчас защищает цвета итальянского Ювентуса…

— Бил тебя исподтишка?

— Нет. Марио действовал по правилам, все было нормально.

— В чем была наша ошибка в эпизоде, когда пропускали мяч?

— Опять-таки, это было чистое мастерство соперника. Клетчатые эту комбинацию разыграли как по нотам, не поднимая глаз. А Калинич мало того что классно обработал мяч, так тот еще и идеально лег ему на ногу. Виноваты все, что позволили забить из центральной зоны. (Вздыхая.) Считаю, что мы пропустили нелепый гол, не хватило буквально полсекунды, чтобы заблокировать удар нападающего…

— Что для тебя было самым сложным в поединке?

— Наверное, первые минуты, когда, как я уже говорил, хорваты неплохо прессинговали, и у нас не получалась конструктивная игра, соответственно, сложно было связать центр поля с нападением.

«Риск хозяев оказался оправданным»

— Можно ли назвать выигрыш хорватов победой на классе?

— Сложный вопрос. После забитого мяча соперник, как мне показалось, начал играть по счету, но у Украины были возможности забить. Хозяева рисковали пропустить, но, получается, этот риск оказался оправданным.

— Показалось, что при необходимости балканцы могли прибавить…

— Как сказать? Когда во втором тайме мы увеличили темп, начали поддавливать клетчатых, они, безусловно, стали стараться надежнее играть у своих ворот и до штрафной площади нашей сборной доходили не так часто, как до перерыва. Это говорит о том, что если так действовать как можно больше времени, то и голевых моментов у ворот противника будет больше.

— Что после игры сказал Андрей Шевченко?

— Наставник поблагодарил всех за самоотдачу и сказал, что нужно играть так, как мы это делали во втором тайме, тогда победа обязательно будет за нами.

— Поражение отбросило сборную Украины на третье место в группе. Удастся ли наверстать упущенное?

— Надо сделать из этого поражения правильные выводы и работать дальше. У нас еще есть шансы на успех, пройдена только половина пути, так что мы приложим все силы для того, чтобы догнать на только Исландию, но и Хорватию.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК