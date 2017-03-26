Иван ОРДЕЦ: «Украина пропустила нелепый гол»

Его появление в старте в поединке против Хорватии выглядело в какой-то мере неожиданным. Впрочем, несмотря на поражение от клетчатых (0:1), центральный защитник Иван Ордец был одним из лучших в составе сине-желтой дружины.
— Иван, когда ты узнал, что выйдешь в числе первых 11-ти?
— Я готовился, но сказали мне об этом только на установке перед игрой.
— Каковы твои выводы из поражения сборной Украины в Загребе?
— Думаю, нам не хватило везения и настойчивости, особенно во втором тайме. До перерыва было тяжело, нам сложно давался переход из обороны в атаку, моменты хоть и создавались, но в основном после стандартных положений. Не хватало и прессинга. Во второй 45-минутке мы взялись прессинговать, и хорваты начали ошибаться, но, к сожалению, забить такой необходимый гол у нас не получилось.
«Манджукич действовал по правилам…»
— А от хозяев вы ожидали такого давления в первом тайме?
— Конечно. Мы знали, что балканцы будут прессинговать. Дома они практически всегда так играют. Зная, какой у них сильный центр, мы пытались вытеснить их на фланги. И, в принципе, моментами команда выполняла тренерскую установку, но иногда маневры клетчатых с участием Баделя, Модрича и Ракитича проходили, как, к примеру, в эпизоде с голом.
— А вообще подопечные Анте Чачича тебя чем-то удивили?
— Честно говоря, нет. Мы полностью изучили соперника, и если у него и получались комбинации, то в основном за счет класса исполнителей. Что касается командной игры, то хорваты действовали так, как и предполагал наш тренерский штаб. Жалко, что не получилось сыграть на ноль. Вдвойне обидно, что не удалось порадовать наших фанов, которых было как никогда много на выездном матче сборной Украины.
— С кем ты должен был играть при стандартных положениях?
— С Манджукичем.
— Он потрепал тебя немного?
— Не сказал бы. Хотя могу назвать его одним из лучших исполнителей в Европе в игре на втором этаже. Классный форвард! Не зря он выступал в немецкой Баварии, испанском Атлетико, а сейчас защищает цвета итальянского Ювентуса…
— Бил тебя исподтишка?
— Нет. Марио действовал по правилам, все было нормально.
— В чем была наша ошибка в эпизоде, когда пропускали мяч?
— Опять-таки, это было чистое мастерство соперника. Клетчатые эту комбинацию разыграли как по нотам, не поднимая глаз. А Калинич мало того что классно обработал мяч, так тот еще и идеально лег ему на ногу. Виноваты все, что позволили забить из центральной зоны. (Вздыхая.) Считаю, что мы пропустили нелепый гол, не хватило буквально полсекунды, чтобы заблокировать удар нападающего…
— Что для тебя было самым сложным в поединке?
— Наверное, первые минуты, когда, как я уже говорил, хорваты неплохо прессинговали, и у нас не получалась конструктивная игра, соответственно, сложно было связать центр поля с нападением.
«Риск хозяев оказался оправданным»
— Можно ли назвать выигрыш хорватов победой на классе?
— Сложный вопрос. После забитого мяча соперник, как мне показалось, начал играть по счету, но у Украины были возможности забить. Хозяева рисковали пропустить, но, получается, этот риск оказался оправданным.
— Показалось, что при необходимости балканцы могли прибавить…
— Как сказать? Когда во втором тайме мы увеличили темп, начали поддавливать клетчатых, они, безусловно, стали стараться надежнее играть у своих ворот и до штрафной площади нашей сборной доходили не так часто, как до перерыва. Это говорит о том, что если так действовать как можно больше времени, то и голевых моментов у ворот противника будет больше.
— Что после игры сказал Андрей Шевченко?
— Наставник поблагодарил всех за самоотдачу и сказал, что нужно играть так, как мы это делали во втором тайме, тогда победа обязательно будет за нами.
— Поражение отбросило сборную Украины на третье место в группе. Удастся ли наверстать упущенное?
— Надо сделать из этого поражения правильные выводы и работать дальше. У нас еще есть шансы на успех, пройдена только половина пути, так что мы приложим все силы для того, чтобы догнать на только Исландию, но и Хорватию.
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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Это наверное какая то эпидемия которая передается из поколения в поколение.
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