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Звезда будет тренироваться на базе Металлиста

Кропивницкий клуб отправился на короткий сбор в Харьков

  • 26.03.2017 09:57
  • 598 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Звезда
© ФК Звезда

Паузу в чемпіонаті України, викликану іграми національних збірних, кропивницька «Зірка» вирішила заповнити короткими навчально-тренувальними зборами в Харкові.

25 березня команда вирушила до селища Високого, що поблизу Харкова, де на базі «Металіста» готуватиметься до другого етапу Ліги Парі-Матч. Збори на Харківщині триватимуть до 31 березня. І вже в неділю футболісти проведуть двохсторонню гру.

Источник — ФК Звезда

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Комментарии
    ding01
      ding01, 26.03.2017 10:30
    +6
    olgorl, 26.03.2017 10:28
    Без футбольной столицы никто не может. Скоро Суркис приползет просить реабилитацию своего гранда на харьковских водах. Радиация и отстрелы на улицах средь бела дня..... кому до сподобы?
    ты здоровый??
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