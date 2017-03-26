Звезда будет тренироваться на базе Металлиста

Паузу в чемпіонаті України, викликану іграми національних збірних, кропивницька «Зірка» вирішила заповнити короткими навчально-тренувальними зборами в Харкові.
25 березня команда вирушила до селища Високого, що поблизу Харкова, де на базі «Металіста» готуватиметься до другого етапу Ліги Парі-Матч. Збори на Харківщині триватимуть до 31 березня. І вже в неділю футболісти проведуть двохсторонню гру.
Источник — ФК Звезда
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