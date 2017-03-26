Виталий ГОШКОДЕРЯ: «Гладкий здорово усилил игру Карпат»

Полузащитник «Олимпика» Виталий Гошкодеря поделился своими ожиданиями от встречи с «Карпатами» в рамках перенесенного 17-го тура Лиги Пари-Матч.

- Вам удалось вновь не проиграть «Шахтеру». Эмоции после ничьей в Харькове остались?

- Конечно остались, мы с хорошим настроением готовились к игре с «Карпатами». Это очень важный матч для нас, в случае победы можем создать себе хороший очковый задел для выступлений в первой шестерке и борьбы за место в еврокубках.

- «Карпаты» - принципиальный соперник для «Олимпика»?

- Я бы не сказал, мы готовимся к этому матчу как ко всем остальным. Работали в привычном режиме, у нас были теоретические занятия, на которых мы разбирали свою игру, а также действия «зелено-белых». Мы серьезно настроены на матч с «Карпатами».

- Позади четыре весенних тура, в которых «Олимпик» добыл пять очков. Довольны этим результатом, или же всегда можно желать большего?

- Учитывая уровень соперников, с которыми мы играли эти матчи, я думаю, что мы набрали достаточное количество очков. Все-таки мы противостояли действующему чемпиону, лидеру нынешнего чемпионата и двум очень сильным командам – «Ворскле» и «Стали».

- Мысли о бронзовых медалях проскакивают?

- Так далеко мы не заглядываем, реально смотрим на вещи. Будем стараться побеждать в каждом матче, набирать максимум очков в каждой игре и делать все, что от нас зависит. А в турнирную таблицу посмотрим уже по окончанию сезона.

- «Карпаты» набрали семь очков в последних трех матчах. Они заслуживают быть выше в таблице?

- В новом году эта команда серьезно усилилась, к ним пришли хорошие футболисты. За счет этого они набрали столько очков. У «Карпат» всегда была хорошая команда, сейчас у них хорошее сочетание молодежи и опытных игроков. Тот же Саша Гладкий, он здорово усилил игру команды. Мы видели его игру весной, он отлично себя проявил. Думаю, Гладкий принесет немало пользы своему клубу.

- В матче первого круга дублем отметился Владимир Лысенко. Кто сейчас может взять на себя роль бомбардира?

- Забить у нас могут все, но если говорить о бомбардире, то это Ваня Матяж. Он может повторить успехи Лысенко, тем более Ваня уже забивал в Полтаве в этом году.

- Матч состоится в Черкассах, которые могут стать временным домом для «Олимпика». Волнение по этому поводу чувствуется?

- Абсолютно никакого волнения. Мы надеемся, что нас примут хорошо в этом городе, у нас будет поддержка. В матчах с «Карпатами» постараемся порадовать местных болельщиков хорошей игрой, подарить им праздник.