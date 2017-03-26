Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий ГОШКОДЕРЯ: «Гладкий здорово усилил игру Карпат»

Футболист «Олимпика» поделился ожиданиями от встречи со львовским клубом

  • 26.03.2017 09:36
  • 4 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря
© ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря

Полузащитник «Олимпика» Виталий Гошкодеря поделился своими ожиданиями от встречи с «Карпатами» в рамках перенесенного 17-го тура Лиги Пари-Матч.

- Вам удалось вновь не проиграть «Шахтеру». Эмоции после ничьей в Харькове остались?
- Конечно остались, мы с хорошим настроением готовились к игре с «Карпатами». Это очень важный матч для нас, в случае победы можем создать себе хороший очковый задел для выступлений в первой шестерке и борьбы за место в еврокубках.

- «Карпаты» - принципиальный соперник для «Олимпика»?
- Я бы не сказал, мы готовимся к этому матчу как ко всем остальным. Работали в привычном режиме, у нас были теоретические занятия, на которых мы разбирали свою игру, а также действия «зелено-белых». Мы серьезно настроены на матч с «Карпатами».

- Позади четыре весенних тура, в которых «Олимпик» добыл пять очков. Довольны этим результатом, или же всегда можно желать большего?
- Учитывая уровень соперников, с которыми мы играли эти матчи, я думаю, что мы набрали достаточное количество очков. Все-таки мы противостояли действующему чемпиону, лидеру нынешнего чемпионата и двум очень сильным командам – «Ворскле» и «Стали».

- Мысли о бронзовых медалях проскакивают?
- Так далеко мы не заглядываем, реально смотрим на вещи. Будем стараться побеждать в каждом матче, набирать максимум очков в каждой игре и делать все, что от нас зависит. А в турнирную таблицу посмотрим уже по окончанию сезона.

- «Карпаты» набрали семь очков в последних трех матчах. Они заслуживают быть выше в таблице?
- В новом году эта команда серьезно усилилась, к ним пришли хорошие футболисты. За счет этого они набрали столько очков. У «Карпат» всегда была хорошая команда, сейчас у них хорошее сочетание молодежи и опытных игроков. Тот же Саша Гладкий, он здорово усилил игру команды. Мы видели его игру весной, он отлично себя проявил. Думаю, Гладкий принесет немало пользы своему клубу. 

- В матче первого круга дублем отметился Владимир Лысенко. Кто сейчас может взять на себя роль бомбардира?
- Забить у нас могут все, но если говорить о бомбардире, то это Ваня Матяж. Он может повторить успехи Лысенко, тем более Ваня уже забивал в Полтаве в этом году. 

- Матч состоится в Черкассах, которые могут стать временным домом для «Олимпика». Волнение по этому поводу чувствуется?
- Абсолютно никакого волнения. Мы надеемся, что нас примут хорошо в этом городе, у нас будет поддержка. В матчах с «Карпатами» постараемся порадовать местных болельщиков хорошей игрой, подарить им праздник.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.