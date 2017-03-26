В субботу киевское «Динамо» в товарищеском матче разбило «Ворсклу» со счетом 4:0, Денис Гармаш отметился хет-триком.
Источник — ФК Динамо Киев
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В субботу киевское «Динамо» в товарищеском матче разбило «Ворсклу» со счетом 4:0, Денис Гармаш отметился хет-триком.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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