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Как Динамо громило Ворсклу

Киевская команда в товарищеском матче отправила в ворота полтавчан четыре безответных мяча

  • 26.03.2017 09:23
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В субботу киевское «Динамо» в товарищеском матче разбило «Ворсклу» со счетом 4:0, Денис Гармаш отметился хет-триком.

Источник — ФК Динамо Киев

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