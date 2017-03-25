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Люксембург
1:3
Франция
25.03.2017, FT

Люксембург — Франция — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Люксембург — Франция

  • 26.03.2017 11:56
  • 133 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Люксембурга и Франции победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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