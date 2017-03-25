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Бельгия
1:1
Греция
25.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия — Греция — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Бельгия — Греция

  • 26.03.2017 11:50
  • 103 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Бельгии и Греции команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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