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Андорра
0:0
Фарерские острова
25.03.2017, FT

Андорра — Фарерские острова — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Андорра — Фарерские острова

  • 26.03.2017 11:37
  • 78 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Андорры и Фарерских островов зрители забитых мячей не увидели:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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