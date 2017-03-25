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Швеция
4:0
Беларусь
25.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Швеция — Беларусь — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Швеция — Беларусь

  • 26.03.2017 11:34
  • 235 просмотров
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Метки
pressball.by. Швеция — Беларусь
© pressball.by. Швеция — Беларусь

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Швеции и Беларуси разгромную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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