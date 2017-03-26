Олимпик – Карпаты. Анонс

Первый этап национального чемпионата по футболу закрывает матч донецкого «Олимпика» против львовских «Карпат», который изначально входил в программу 17-го тура. Почему он не был сыгран в декабре? Мороз и снег, которые принимающие решения о переносе игр органы признали форс-мажором, тогда были категорически против, а включать подогрев на сумском стадионе «Юбилейный» не рискнули.

Галицкий клуб требовал засчитать сопернику техническое поражение, а когда ФФУ и УПЛ приняли иное решение, попросил компенсировать затраты. Донецкий клуб был и остается не против, но желает видеть чеки и другую документацию, чтобы обоснованно перечислить 100 тысяч гривен. Этот спор добавляет сегодняшней игре особую пикантность.

Командам есть что делить и в турнирном плане. Победа выводит «олимпийцев» на чистое четвертое место, причем сами футболисты вдруг стали рассуждать на тему завоевания медалей. Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но по Сеньке ли шапка призера? «Львы» даже в случае виктории 75:0 или 1:0 выше десятого места пока подняться не смогут, но закрепиться выше «Днепра» и «Волыни»… лишним не будет. Сегодня никто не может сказать, как будет происходить обмен клубами между лигами, так что лучше подстраховаться.

Матч состоится в Черкассах, где далеко не все рады видеть «Олимпик» в качестве хозяина поля. Мол, это помешает развитию родного «Черкасского Днепра», причем доводы приводятся просто удивительные. Напомним, что в этом городе совсем недавно играл и «Шахтер», и тогда возмущений не было вовсе.

В пользу «Олимпика» говорит не только текущая турнирная ситуация, но и кадровые проблемы «Карпат». Травмирован Голодюк, в лазарете Худобяк, может не сыграть и сборник Матвиенко…

В матче первого круга между этими командами «Олимпик» одержал выездную победу со счетом 2:0 благодаря голевому дублю ушедшего зимой нападающего Лысенко. Всего история взаимоотношений соперников в рамках высшего дивизиона чемпионата страны насчитывает пять поединков. Перевес (+3+0–2) на стороне львовян, которые имеют в активе две крупные победы с одинаковым счетом 4:1 (общая разница голов 5:9 не в пользу сегодняшних номинальных хозяев поля).

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Цымбалюк, Богданов, Моха, Гринь, Поступаленко – Матяж.

«Карпаты»: Боровик – Матвиенко, Дитятьев, Нестеров, Лобай – Ксенз, Зубейко, Вербный, Клец, Чачуа –Гладкий.

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,09 – 3,03 – 3,84

Марафон: 2,17 – 3,10 – 3,84

Bwin: 2,05 – 3,10 – 3,50

26 марта, воскресенье