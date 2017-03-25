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Группа H. Гибралтар уступил Боснии, Кипр и Эстония сыграли вничью

Сборная Боснии и Герцеговины вышла на второе место в группе

  • 25.03.2017 21:04
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Босния и Герцеговина – Гибралтар – 5:0
Голы: 1:0 – 4 Ибишевич, 2:0 – 43 Ибишевич, 3:0 – 52 Вршаевич, 4:0 – 56 Вишча, 5:0 – 90 Бичакчич.

Босния и Герцеговина – Бегович, Бичакчич, Колашинац (Павлович, 46), Зуканович, Вршаевич (Байич, 75), Цимирот, Пьянич (Вранчич, 56), Вишча, Цоцалич, Ходжич, Ибишевич.
Гибралтар – Ибраим, Чиполина, Чиполина (Pusey, 53), Чиполина, Гарсия, Гиллинг (Бардон, 75), Пайяс, Уокер, Кассиаро (Дуарте, 88), Кассиаро, Эрнандес.

Предупреждение: Колашинац (18).
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Кипр – Эстония – 0:0

Кипр – Панаги, Стилиану (Авраам, 72), Меркис, Хараламбус, Лайфис, Лабан (Рушиас, 82), Артиматас, Кирьяку, Митидис (Макрис, 89), Кастанос, Христофи.
Эстония – Аксалу, Круглов, Клаван, Тенисте, Метс, Васильев (Аньер, 90), Дмитриев, Оямаа (Лутс, 65), Баранов, Зенев (Тоомет, 79), Кяйт.

Предупреждения: Васильев (68), Лабан (78).

Источник — Sport.ua

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