Группа H. Гибралтар уступил Боснии, Кипр и Эстония сыграли вничью

Босния и Герцеговина – Гибралтар – 5:0
Голы: 1:0 – 4 Ибишевич, 2:0 – 43 Ибишевич, 3:0 – 52 Вршаевич, 4:0 – 56 Вишча, 5:0 – 90 Бичакчич.
Босния и Герцеговина – Бегович, Бичакчич, Колашинац (Павлович, 46), Зуканович, Вршаевич (Байич, 75), Цимирот, Пьянич (Вранчич, 56), Вишча, Цоцалич, Ходжич, Ибишевич.
Гибралтар – Ибраим, Чиполина, Чиполина (Pusey, 53), Чиполина, Гарсия, Гиллинг (Бардон, 75), Пайяс, Уокер, Кассиаро (Дуарте, 88), Кассиаро, Эрнандес.
Предупреждение: Колашинац (18).
_____________________________________________________________________________________________________________
Кипр – Эстония – 0:0
Кипр – Панаги, Стилиану (Авраам, 72), Меркис, Хараламбус, Лайфис, Лабан (Рушиас, 82), Артиматас, Кирьяку, Митидис (Макрис, 89), Кастанос, Христофи.
Эстония – Аксалу, Круглов, Клаван, Тенисте, Метс, Васильев (Аньер, 90), Дмитриев, Оямаа (Лутс, 65), Баранов, Зенев (Тоомет, 79), Кяйт.
Предупреждения: Васильев (68), Лабан (78).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.