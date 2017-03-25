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Группа B. Швейцария победила Латвию, Фареры расписали ничью с Андоррой

Швейцария продолжает лидировать в отборочной группе

  • 25.03.2017 20:59
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Швейцария – Латвия – 1:0
Гол: 1:0 – 66 Дрмич.

Швейцария – Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Джуру, Мубандже, Джемаили, Шакири (Цубер, 78), Фернандес (Дрмич, 64), Джака, Сеферович (Фройлер, 84), Мехмеди.
Латвия – Ванин, Фрейманис, Ягодинский, Горкш, Клюшкин, Соловьев, Лаздиньш (Гутковский, 78), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 69), Шабала, Вишняков (Габов, 56).

Предупреждения: Лаздиньш (28), Фернандес (48), Шер (51), Фрейманис (53).
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Андорра – Фарерские острова – 0:0

Андорра – Гомес Морейра, Рубио (Клементе, 77), Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес, Алаэс, Рубио (Гарсия Реном, 46), Вьейра, Валес, Лима, Пухоль (Мартинес, 55).
Фарерские острова – Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Наес, Давидсен, Ханссон, уй Бартальсстову (Хансен, 70), Ватнхамар, Эдмундссон, Клеттскар, Соренсен (Юстинуссен, 82).

Предупреждения: Эдмундссон (9), Рубио (11), Вьейра (39), Давидсен (51), Лима (90), Гарсия Реном (90), Сан-Николас (90).
Удаление: Эдмундссон (74).

Источник — Sport.ua

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