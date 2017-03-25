Швеция разгромно обыграла Беларусь

Группа A
Швеция – Беларусь – 4:0
Голы: 1:0 – 19, пенальти Форсберг, 2:0 – 49 Форсберг, 3:0 – 57 Берг, 4:0 – 77 Телин.
Швеция – Ольсен, Янссон, Люстиг, Гранквист, Аугустинссон, Хильемарк, Дурмаз (Классон, 85), Экдаль (Юханссон, 69), Форсберг, Тойвонен (Телин, 74), Берг.
Беларусь – Горбунов, Бордачев (Володько, 69), Мартынович, Шитов, Политевич, Маевский (Драгун, 66), Брессан, Риос, Филипенко, Сигневич (Родионов, 71), Гордейчук.
Предупреждение: Мартынович (25).
Источник — Sport.ua
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