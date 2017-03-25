Швеция разгромно обыграла Беларусь

Вообще с ним не согласен,была-бы Испания,Испанией если-бы в хучшие свои годы играла в такой футбо...

коли ніхто не дивиться далі свого носа, то так і буде. Все що зараз робиться у футболі не має мет...

може зразу Неймара і Мессі? Вболівай краще за Бразилію і буде тобі щастя.