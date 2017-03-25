U-19. Сборная Украины уступила во втором матче элит-раунда Евро-2017

25 березня юнацька збірна України U-19 провела свій другий матч у еліт-раунді Євро-2017. Суперник українців, збірна Нідерландів, виявився сильнішим: рахунок зустрічі 2:0.

Господарі еліт-раунду від самого початку зустрічі відчували себе більш впевненими, ніж українці. В авангарді Нідерландів найбільш активними були Сєрхіус, Кадіоглу та Де Віт. Голкіпер «синьо-жовтих» Лунін в першому таймі рятував свої ворота, як мінімум чотири рази: на 9-й, 17-й, 25-й та 36-й хвилинах. Крім цього, голандці не реалізували ще одну гарну нагоду для взяття воріт наприкінці першої половини гри.

Підопічні Володимира Єзерського намагалися гостро контратакувати та також шукали свої шанси у воріт суперників. На жаль, цього разу зусилля Шапаренка, Топалова та Русина були марними.

З початку другого тайму обидві збірні подовжили серію невдалих спроб вразити ворота: на момент у Купмейнерса, відповів Лєднєв. Ще один супер-шанс відкрити рахунок був у Шапаренка, але юний « динамівець» схибив у вирішальний момент.

Доля зустрічі була вирішена у останній десятихвилинці. Бондар сфолив проти Клюйверта у своєму карному майданчику, і пенальті у ворота України реалізував Кадіоглу. Кілька хвилин потому господарі поля змогли подвоїти рахунок, хоча й не одразу. Спочатку можливість записати гол на свій рахунок не використав Ван Берген, який вийшов на заміну. А ось Кадіоглу знов не схибив та завдяки пасу Клюйверта зробив дубль вже на останніх хвилинах матчу.

У підсумку, поразка українців, які втратили лідерство у своїй групі. Цього ж дня відбувся матч Греція — Фінляндія, у якому греки перемогли 4:1. Інтрига у цій групі зберігається до останнього туру.

Нідерланди U-19 - Україна U-19 — 2:0

Голи: Кадіоглу (80, пен; 88)

Нідерланди U-19: Бійлоу — Флоранус, Ван Дронгелен (к), Війндаль, Де Віт (Ван Берген, 76), Кадіоглу (Веланас, 90), Купмейнерс, Клюйверт, Зєєфуйк, Конголо, Сєрхіус

Україна U-19: Лунін — Бондар (Біленький, 87), Чеберко, Лєднєв, Алібеков (Булеца, 81), Топалов (Янаков, 68), Счастливцев, Русин, Миколенко, Дубінчак (к), Шапаренко

Попередження: Миколенко (87)