Андер ЭРРЕРА: «Ибрагимович настолько хорош, что ему все сходит с рук»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера с восхищением высказался о Златане Ибрагимовиче.
«Он гений. Он может сказать, что забьет 30 голов. Или может сказать, что он лучший, и ему это сойдет с рук. Он настолько хорош, что может позволить себе подобное поведение.
И в то же время Ибрагимович может быть очень надоедливым, потому что он хочет выиграть все и везде. Даже если просто играет в теннисбол», — сказал Эррера.
Источник — Marca
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