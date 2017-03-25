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Андер ЭРРЕРА: «Ибрагимович настолько хорош, что ему все сходит с рук»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» — о шведском нападающем своей команды

  • 25.03.2017 20:26
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readfootball.com. Андер Эррера
© readfootball.com. Андер Эррера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера с восхищением высказался о Златане Ибрагимовиче.

«Он гений. Он может сказать, что забьет 30 голов. Или может сказать, что он лучший, и ему это сойдет с рук. Он настолько хорош, что может позволить себе подобное поведение.

И в то же время Ибрагимович может быть очень надоедливым, потому что он хочет выиграть все и везде. Даже если просто играет в теннисбол», — сказал Эррера.

Источник — Marca

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