ФЕДОРЧУК: «Никакого чуда Шевченко не создаст. Мы – футбольные карлики»

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал результат поединка сине-желтых с хорватами (0:1).

«Украине не надо тешить себя иллюзиями. Мы - футбольные карлики, которые пытаются играть с классными командами с позиции силы. Делаем множество передач и чувствуем себя сборной Испании или Франции в их лучшие годы. Для чего это? Португалия с гораздо более техничными футболистами доставляет мяч в штрафную в несколько передач. Это то, чему учил Лобановский. У него в защите играли семь человек. Затем шла длинная передача за спину защитникам. И в атаку уже бежала вся команда, что требовало невероятной физической готовности.

Поэтому сейчас нам надо отбросить розовые очки. Мы не понимаем сути футбола. Никакого чуда тренер-Шевченко нам не создаст. Так, он говорит на пресс-конференциях пространнее, чем его предшественник. Да, у него звездные помощники. Но нам надо учиться быть скромнее на поле. Смотреть, за счет чего достигают успеха та же Исландия или Швеция. Научиться простым вещам: выбивать мяч не абы куда, а давать длинный пас. Обязательно за спины защитников. Так, скептики скажут, что это стиль называется бей-беги. Им безразлично, что при необходимости так играет «Реал» и «Челси». В Англии в лучшей лиге мира каждую третью атаку начинают вратари, которые научились давать длинный пас. А наш вратарь лишь отдает ближнему.

Надо перестать смотреть на магию имен. Летом на чемпионате Европы Виктор Коваленко был наихудшим в сборной. Парню надо было дать банально отдохнуть. Если он талантлив, то пробьет себе дорогу. Не надо из него и Зинченко лепить звезд. Ведь видно, что сейчас не лепится никак.

Нам не надо красоты на поле, а больше рациональности», - говорит Олег Викторович.

Юрий СТРИГУН