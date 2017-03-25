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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Первый тайм был лучше, во втором устали»

Наставник «Днепра» подвел итоги товарищеского матча с «Александрией» (1:0)

  • 25.03.2017 19:41
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в товарищеском матче.

«Первый тайм был лучше в нашем исполнении: удавались хорошие атаки, создавали моменты. Во втором тайме все-таки подустали. Остались довольны игрой и хорошим отношением ребят. Соперник был серьезный, и против него мы продемонстрировали нормальную игру», – отметил Михайленко после матча.

Источник — ФК Днепр

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