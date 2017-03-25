Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Первый тайм был лучше, во втором устали»

Та ты шо? Наверное платят даже больше нем янгбойзы? Если бы кроты играли в игру "заплати нал...

Посмотрел сейчас выступление украинок одни потери у них, Дьяченко в мяче три потери сделала. Дерю...

Теж зауважив вчора, що Матвієнко вчора найкраще виглядав серед того всього шлаку...

У нас команда абсолютно не сыграна, поэтому даже не используем даже имеющийся потенциал. О чем ду...

Ну значит в Ну тогда значит в Динамо ему самое место...