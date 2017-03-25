Металлист 1925 обыграл аматоров со счетом 12:0

Сегодня «Металлист 1925» провел заключительный, шестой спарринг на учебно-тренировочном сборе в Ужгороде. Соперником харьковчан был участник первенства Закарпатской области среди команд первой лиги - ФК «Сторожница». В солнечную и теплую погоду «желто-синие» завершили сбор на мажорной ноте, «отгрузив» своим оппонентам 12 безответных мячей. До перерыва номинально второй состав забил четырежды: отличились Синица с пенальти, Дехтяренко, Кателин и Скотаренко. А вот во второй 45-минутке основа харьковской команды «покуражилась» еще больше: по два точных удара в активе Давыдова, Пивоварова и Нерубенко, по одному - Краева и Романова. Что касается соперника, то молодые ребята старались не ударить в грязь лицом, комбинировали и имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, однако в итоге все закончилось «сухим» поражением 0:12.

Этим матчем «желто-синие» завершили программу контрольных поединков на закарпатском сборе. Напомним, что, кроме сегодняшней встречи, в пяти сыгранных матчах «Металлист 1925» одержал четыре победы, а еще в одном довольствовался ничьей. Подопечные Александра Призетко обыграли «Буковину» 1:0, «Мункач» 5:1, «Севлюш» 3:1 и «Ужгород» 2:1. В прошедшую же среду харьковская команда на последних минутах «вырвала» ничью у ФК «Львов» 2:2.

«Металлист 1925» – «Сторожица» – 12:0

Голы: Голы: Синица 5, с пенальти, Дехтяренко 10, Кателин 12, Скотаренко 43, Давыдов 47, 82, Пивоваров 52, 61, Краев 54, Нерубенко 55, 58, Романов 89

«Металлист 1925»: Дьяков (Коверя 46), Кузьмин (Процевский 46), Пец (Маслов 46), Цвиренко (Литвяк 46), Коваленко (Емельянов 46), Безродний (Ралюченко39), Добарин (Нерубенко 46), Синица (к) (Краев 46), Дехтяренко (Пивоваров 46), Кателин (Романов 46), Скотаренко (Давыдов 46)

ФК «Сторожница»: Марко, Колобов, Жентичка, Балажинец (к), Андрусь, Нергеш, Джуджук, Лукияник, Костик, Медведев, Грядиль

На замену выходили: Янцо, Загорчак, Дердяй, Гопко, Мармор, Данкулинец, Федака

Предупреждения: Кузьмин 21, Добарин 26 - Андрусь 21, Лукияник 37